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اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان يسترد 800 فدان متعدى عليها بقيمة سوقية ٢.٥ مليار جنيه

السبت 22/فبراير/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإزالة  التعديات الواقعة من مجهولين على قطع أراضٍ بمساحة حوالى ٨٠٠ فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة تمكنت من  استرداد الأراضى المتعدى عليها بالأحياء(٤٠ - ٤١ -٤٢) غرب المدينة، حيث  قامت اللجنة المنفذة بإزالة جميع مظاهر الإشغالات، ووضع لافتات تحذيرية، تُفيد بملكية المساحة المستردة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس خالد شاهين، أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة أو أى مخالفات أخرى بالمدينة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة الأمنية كافة، لسرعة تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومى، وكذا الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته من تعديات ومخالفات، ولمنع أى حالة تعد جديدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

جدير بالذكر أن الحملة جاءت تفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستيداء حق الدولة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ممثلة فى اللواء أحمد زكى، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء حاتم الحداد، رئيس مباحث التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعقيد حسام فراج، والمقدم طارق سلام، مأمور قسم ثانى العاشر من رمضان، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثانى العاشر.
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