الأورمان تهدى الأسر غير القادرة بالبحيرة 2150 لحافا وبطانية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.





وأشاد المحافظ بالدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

اقرأ أيضًا: أورمان البحيرة تجدد 26 منزلا و4 مساجد وتوزيع 1500 طقم ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك.. صور





فيما أوضح عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه استكمالًا للحملة التي أطلقتها الجمعية لتوزيع ألحفه الشتاء للعام الحالي 2020 على غير القادرين بجميع مدن ومراكز المحافظة، قامت الجمعية خلال يومي الخميس 20 /2 والسبت 22 /2 بتوزيع 2150 لحافا وبطانية بنطاق مراكز أبو حمص ودمنهور وإدكو وحوش عيسى وأبو المطامير وكوم حمادة والمحمودية وكفر الدوار وشبراخيت.

