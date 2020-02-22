شكوى للأعلى للإعلام لمنع ظهور محمد رمضان ومطربي المهرجانات في الفضائيات والصحف

قدم أيمن محفوظ، المحامي، شكوى للمجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور محمد رمضان ومطربي المهرجانات في الفضائيات والصحف.





وجاء في الشكوى : "إيمانا منا بإعلاء سلطات الدولة وفرض القانون على الجميع وبصدور قرار نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات بمن فيهم محمد رمضان، نطالب بإصدار قرار بمنع استضافة مطربي المهرجانات بالفضائيات ونشر تصريحات لهم بالصحف والمواقع".





وأكد أيمن محفوظ أن القانون 35 لسنة 1978 نص على أن أموال نقابة الموسيقيين هي أموال عامة ووضع عقوبة الحبس على مخالفة قرار المنع، وحيث إن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الملزم لجميع الإعلاميين، وبالتبعية لجميع الوسائل الإعلامية.





وقال: "إن المجلس الأعلى للإعلام هو المنوط به الحفاظ على المحتوى الإعلامي في مصر، وهو السلطة المهيمنة على تطبيق جميع القوانين والقرارات التي تخص المنظومة الإعلامية ككل، والذي بالطبع من سلطاته رصد المحتوى الإعلامي والأداء الصحفي، وبالإضافة إلى ذلك يُخضع المخالفين للعقوبات الجنائية المقرِّرة لتلك الجرائم فى القوانين الأخرى، وأنه طبقا للمادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي أتاح فى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يصدر قرارًا بالحجب لكل مخالف لأحكام القانون أو توجيه عقوبات الإيقاف لمدة معينة لمخالفة أي وسيلة إعلامية قرارات المجلس الأعلى للإعلام".



