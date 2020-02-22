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فن

أسأل خلّي وينه.. ديانا حداد تثير الجدل على انستجرام بصورة جديدة.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت المطربة اللبنانية ديانا حداد جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

واكتفت ديانا بكتابة تعليق على صورتها بـ كوبليه من احدى أغنياتها قائلة: "للرايح وللجاي أسأل خلي وينه..
ما شفتوا نور العين من فدوة لعينه.. مقطع من أغنية رائعة لي اللي بيعرف اسم الاغنية يكتبها .. وبأي لهجة كانت".

وأهدت الفنانة ديانا حداد  منذ عدة أيام  أغنية الى العشاق بمناسبة "عيد الحب" من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ وصورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور فى سيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.
 
و سجلت ديانا الأغنية بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به. 
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