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مرأة

وفاء عامر وجيهان خليل تشاركان في ديفيليه شهبندر

السبت 22/فبراير/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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نورا نبيل
تستعد كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة جيهان خليل ، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن ، لحضور ديفيليه شهبندر ، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.

وأعلن عدد كبير من الفنانين عن حماسهم واستعدادهم لحضور عرض الأزياء وهم وفاء عامر ، جيهان خليل ، نهال عنبر ، رجاء الجداوي ، راندا البحيري ، بدرية طلبة ، ومنة عرفة ، والمطربة هدى ، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي .

ومن المقرر أن يحيا حفل الأزياء المطربة شاهيناز.

وسوف يتضمن العرض الكثير من المفاجآت المتعلقة بأحدث صيحات الموضة في عالم فساتين السهرة والزفاف.

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