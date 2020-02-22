وفاء عامر وجيهان خليل تشاركان في ديفيليه شهبندر

تستعد كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة جيهان خليل ، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن ، لحضور ديفيليه شهبندر ، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.





وأعلن عدد كبير من الفنانين عن حماسهم واستعدادهم لحضور عرض الأزياء وهم وفاء عامر ، جيهان خليل ، نهال عنبر ، رجاء الجداوي ، راندا البحيري ، بدرية طلبة ، ومنة عرفة ، والمطربة هدى ، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي .





ومن المقرر أن يحيا حفل الأزياء المطربة شاهيناز.



وسوف يتضمن العرض الكثير من المفاجآت المتعلقة بأحدث صيحات الموضة في عالم فساتين السهرة والزفاف.



