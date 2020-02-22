وفاء عامر وجيهان خليل تشاركان في ديفيليه شهبندر

تستعد كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة جيهان خليل ، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن ، لحضور ديفيليه شهبندر ، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.
وأعلن عدد كبير من الفنانين عن حماسهم واستعدادهم لحضور عرض الأزياء وهم وفاء عامر ، جيهان خليل ، نهال عنبر ، رجاء الجداوي ، راندا البحيري ، بدرية طلبة ، ومنة عرفة ، والمطربة هدى ، عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي .
ومن المقرر أن يحيا حفل الأزياء المطربة شاهيناز.
وسوف يتضمن العرض الكثير من المفاجآت المتعلقة بأحدث صيحات الموضة في عالم فساتين السهرة والزفاف.
وسوف يتضمن العرض الكثير من المفاجآت المتعلقة بأحدث صيحات الموضة في عالم فساتين السهرة والزفاف.