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برلمان

صوت الشعب لـ شعراوي: من المسؤول عن سقوط 4 ضحايا لتجمع مياه الأمطار بكفرالشيخ

السبت 22/فبراير/2020 - 05:53 م
سقوط الامطار
سقوط الامطار
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حسن رضوان
وجه حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي سؤالا إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قائلا من المسؤول عن سقوط 4 ضحايا من الأطفال في عمر الزهور في تجمعات لمياه الأمطار في البرلس وبلطيم بمحافظة كفرالشيخ.. ولماذا التجاهل عن هذه الحوادث الالتي هزت المحافظة بأكملها ولماذا لم يتم حتى الآن محاسبة المسئول عن هذه الكارثة.

قال هيثم طوالة مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا في بيان للحزب اليوم السبت:الإهمال واللامبالاة وتكبير الدماغ وعدم متابعة رؤساء المدن والمراكز والقرى السبب الرئيسي في هذه المصايب وسقوط ضحية وراء ضحية.

أضاف طوالة إن آخر ضحية من قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس وتدعي كريمة محمد وعمرها عامين حيث سقطت في بركة مياة من بقايا الأمطار ومن قبلها وفي أقل من 7ايام سقطت 3 جثث أخرى منهم طفل وابن عمة بالبرلس وطفل عمرة عام ونصف من عزبة مرزوق بالبرلس. 

أشار مساعد رئيس الحزب إلى ان المحافظ هو المسئول الأول عن ما يحدث داخل  المحافظة وحان الوقت للمحاكمة العاجلة للمسئولين داخل المحافظة حتى لا تتكرر هذه الحوادث المأساوية التي يدفع ثمنها الأبرياء.

قال طوالة إن هذه الأسر ومعهم أبناء محافظة كفر الشيخ ينتظرون العدل والقصاص لأبنائهم ضحايا الإهمال والتسيب واللامبالاة وتكبير الدماغ.
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