وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.









أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمبنى البحري بمستشفى بورسعيد العام، والذي يدخل مع مستشفى المبرة و 30 يونيو، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.





وأضاف "مجاهد" أن المبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام يضم وحدة قسطرة جديدة بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزيرة استمعت إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى وفقا للمواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة.







