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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين

سفير الكويت
سفير الكويت

علّق السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، على البيان المصري الكويتي المشترك بمناسبة زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى القاهرة، قائلا، إنه لخّص العلاقة الممتد بين الكويت ومصر، ووضع أسسا للتعاون المستقبلي، مشددًا على أن البيان كان متوازنا وشاملا.

وأضاف، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البيان حدد نقاط الالتقاء الكثيرة بين الدولتين فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية، وتحدث البيان عن السودان وأمن الممرات المائية وعزة والوضع في ليبيا ورسّخ تطابق الرؤى بين الدولتين حول هذه الملفات.

وتابع السفير الكويتي: "البيان تكلم عن الأمن المائي المصري وحقها في مياه نهر النيل وضرورة ترسيم الحدود الكويتية وكذلك حقها في استغلال ثرواتها في المنطقة المغمورة المرسومة كحق سيادي لها والمملكة العربية السعودية في استغلال الثروة بهذه المنطقة".

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