بعد زحفها نحو الرياض.. هل تهدد أسراب الجراد حياة السعوديين؟

لأمراض تصيب المواطن السعودي، دفعت مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة السعودية، للإعلان -وفقا لتصريحات صحفية- أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل من وجود أمراض للإنسان بسبب الجراد، وأنه لم يتم رصد أي أمراض في الجردا الذي يمر خلال تلك الفترة في سماء المملكة العربية السعودية.





خطر الجراد الوحيد وفقا لوزارة البيئة السعودية، يتمثل في تهديدة للمزروعات، والمساحات الخضراء دون تسببه في اصابة الإنسان بأي أمراض، وهو ما شدد عليه مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة السعودية، نافيا ما أشاعه البعض من تسبب الجراد في نقل فيروس كورونا، مؤكدا أن الجردا آفة طبيعية لا تنقل الأمراض للإنسان.





طريقة المكافحة





وأمام تلك الزيادة الكبيرة لأسراب الجراد في المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية، لا تستطيع المملكة مكافحة الجراد داخل الأحياء وهو في وضع الطيران، لإذا أن الوسيلة الأساسية لمكافحة الجراد الصحراوي تتمثل في المبيدات الكيميائية، وتسمى مستحضرات الـ ULV بالإضافة إلى المبيدات الحيوية التي تستخدم فيها آلات الرش المحمولة.