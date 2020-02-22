بعد زحفها نحو الرياض.. هل تهدد أسراب الجراد حياة السعوديين؟

على مدار اليوم لم تتوقف مشاهد الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ترصد الأعداد الكبيرة من الجراد تغزو سماء المملكة العربية السعودية خاصة في المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض، والتي تسببت في حالة واسعة من الجدل حول انتشار أسراب الجراد على مواقع التواصل الإجتماعي.
ووفقا للتصريحات السعودية فإن أسراب الجراد التي تهاجم المملكة والمعروفة باسم «الجراد الصحراوي»، وصلت إلى المملكة قادمة من شرق آسيا وتحديدا من بلاد الهند وباكستان إيران، في حالة هجرة من مناطق التكاثر الشتوي إلى مناطق التكاثر الربعي.
أخطر أنواع الجراد
ويعتبر الجراد أحد الآفات الزراعية التي تتسبب في احداث أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، وهو أحد أنواع النطاطات التي تتميز بوجود أرجل خلفية كبيرة تستخدم للقفز أثناء تحركه.
الجراد الصحراوي يصل إلى عدة مناطق في السعودية ... pic.twitter.com/YG8muzTP31— ﮼الجَيْفَرُ (@aljayfr) February 21, 2020
ويعد الجراد الصحراوي الذي يهاجم الممكلة العربية السعودية، أخطر أنواع الجراد حيث يمكن أن يكون اسرابًا تهاجر لمسافات طويلة وتكمن خطورة الجراد الصحراوي في إمكانية تكوين بقع كثيفة وكبيرة تنتقل لمسافات، إذ يقدر اعداد الجراد في الكيلو متر المربع بحوالي 40 مليون جرادة وهذه الأسرب يمكنها الفتك بالنباتات البرية والمحاصيل الزراعية مسببة أضرارًا كبيرة للمزارع والمراعي.
مخاوف نقل الأمراض
وأمام حركة الانتشار الواسعة للجراد في المملكة العربية السعودية وعدد الدول العربية، زادت المخاوف من تأثير الجردا على حياة المواطنين السعوديين، وسط مخاوف كبيرة من المواطنين عبر عنها على وسائل التواصل الإجتماعي من خشية وجود أمراض مصاحبة لانتشار الجراد تؤثر على صحة الإنسان، خاصة بعد الإعلان بأن الجراد سيصل إلى المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض تحديدًا السليل والأفلاج
المخاوف والتكهنات المتزايدة من تسبب انتشار الجراد لأمراض تصيب المواطن السعودي، دفعت مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة السعودية، للإعلان -وفقا لتصريحات صحفية- أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل من وجود أمراض للإنسان بسبب الجراد، وأنه لم يتم رصد أي أمراض في الجردا الذي يمر خلال تلك الفترة في سماء المملكة العربية السعودية.
خطر الجراد الوحيد وفقا لوزارة البيئة السعودية، يتمثل في تهديدة للمزروعات، والمساحات الخضراء دون تسببه في اصابة الإنسان بأي أمراض، وهو ما شدد عليه مدير مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة السعودية، نافيا ما أشاعه البعض من تسبب الجراد في نقل فيروس كورونا، مؤكدا أن الجردا آفة طبيعية لا تنقل الأمراض للإنسان.
طريقة المكافحة
وأمام تلك الزيادة الكبيرة لأسراب الجراد في المنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية، لا تستطيع المملكة مكافحة الجراد داخل الأحياء وهو في وضع الطيران، لإذا أن الوسيلة الأساسية لمكافحة الجراد الصحراوي تتمثل في المبيدات الكيميائية، وتسمى مستحضرات الـ ULV بالإضافة إلى المبيدات الحيوية التي تستخدم فيها آلات الرش المحمولة.