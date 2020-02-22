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راضى عبدالمعطي: حماية المستهلك نجحت فى حل 1790 شكوى

السبت 22/فبراير/2020 - 07:17 م
اللواء راضى عبدالمعطي
اللواء راضى عبدالمعطي
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حمزة شعيب
كشف اللواء راضى عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل مبادرة "إسبوع صديق المستهلك"، قائلا:"هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التى أطلقها الجهاز لحل مشاكل المواطنين".

وأوضح عبدالمعطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"مبادرة صديق المستهلك تجمع كل اطراف منظومة حماية المستهلك بالإضافة إلى القطاع الخاص والحكومى وشركات الخدمات، لتوفير كل ما يحتاجه المواطنون.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك تمكن من حل 1790 شكوي حلا فعليا، مضيفا:"وجود كل الشركات داخل منظومة عمل واحدة يساهم فى الإتصال المباشر مع المواطن وحل شكواه".

وتابع ،:"الجهاز يتلقى كل مشاكل المواطنين عبر الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس 01281661880، او عبر موقع الجهاز أو المقر الرئيسي له، متابعا:"وجود المستندات يساهم فى سرعة حل مشكلة المواطن".

وأشار اللواء راضى عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يستهدف الحل الفوري للشكوي، مردفا:"حماية المستهلك لديها منظومة الضبطية القضائية تنسق مع كل الكيانات المعنية لظبط الأسواق".
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