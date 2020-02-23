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شعبة المستوردين توضح حقيقة وقف استيراد مواد صناعية من الصين.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن مصر تستور مكونات صناعية بنسبة تصل لـ 80%.

وتابع شيحة خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "الصين هى الشريك الأساسي لكل الصناعات على مستوى العالم"، لافتا إلى أن مكونات معظم الصناعات منشأها الصين.

وأضاف: "حجم واردتنا 85% من مواد خام وسلع، لافتا إلى أن الإستيراد من الصين لم يتوقف ومازال مستمر اعلى كل المستويات.

وأشار عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية إلى أن مدينة ووهان منبع وباء كورونا من أشهر المدن المنتجة للسيارات وقطع الغيار..
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