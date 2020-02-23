شخصية اليوم.. نصائح الأبراج لمواليد 22 فبراير

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم ٢٣ فبراير ، وفقا لعلم الأرقام من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 23 فبراير فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر ويقظة ذهنية وسرعة بديهة.. أنت أيضا جريء وشجاع، وتتمتع بروح مبادرة، وتعرف كيف تستفيد من الظروف والأشخاص، لكن قد تبالغ في مشاعرك وحساسيتك.

نصيحة:

تشعر في كثير من الأحيان هذا العام بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد.





حافظ على اتزانك النفسي وتماسك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.