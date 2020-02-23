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فن

بعد إصابته بجرح في الرقبة .. وفاء عامر توجه رسالة لابنها

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:01 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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سيد احمد
نشرت الفنانة وفاء عامر فيديو لها مع نجلها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت وفاء عامر قائلة " الف سلامة عليك يا روح قلبي ❤️ ان شاءالله تبقي احسن من الاول 😘 لانك بار و طيب و أبن حلال @omarfawzyofficialبحبك يا غالي 😍👌".


وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



ربنا يشفيك - بعد الشر عنك - الف سلامة علية 

كان نجل وفاء عامر شارك جمهوره بصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ويعاني من جرح كبير برقبته وعليه ضماضة طبية ولم يكشف سبب الحرج.

وتستعد  وفاء عامر وجيهان خليل، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن، لحضور ديفيليه شهبندر، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.








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