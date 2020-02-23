بعد إصابته بجرح في الرقبة .. وفاء عامر توجه رسالة لابنها





وعلقت وفاء عامر قائلة " الف سلامة عليك يا روح قلبي ❤️ ان شاءالله تبقي احسن من الاول 😘 لانك بار و طيب و أبن حلال @omarfawzyofficialبحبك يا غالي 😍👌".









وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :













ربنا يشفيك - بعد الشر عنك - الف سلامة علية





كان نجل وفاء عامر شارك جمهوره بصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، و يعاني من جرح كبير برقبته وعليه ضماضة طبية ولم يكشف سبب الحرج.





وتستعد وفاء عامر وجيهان خليل، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن، لحضور ديفيليه شهبندر، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.































