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فن

وفاء عامر تعلق على إصابة نجلها بجرح في رقبته.. شاهد

السبت 22/فبراير/2020 - 11:44 م
نجل وفاء عامر
نجل وفاء عامر
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مصطفى كرم
شارك نجل الفنانة وفاء عامر جمهورة بصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نجل وفاء عامر بالصورة  يعاني من جرح كبير برقبته وعليه ضماضة طبية ولم يكشف سبب الحرج.

وعلق عمر نجل وفاء عامر على صورته قائلا "الحمد لله رب العالمين مهما بكون موجوع بقول الحمد لله  ادعولي ربنا يخليكم  ميهمنيش تشفوني و انا شكلي كده لان انتوا مش ناس غريبة انتوا اهلي".

وعلقت وفاء على على الصورة قائلة " سلامتك ياروح قلبي" بينما علقت مني فاروق قائلة "سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيك". 


وتستعد كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة جيهان خليل ، وآخرون من نجوم ومشاهير الفن ، لحضور ديفيليه شهبندر ، في يوم 15 مارس المقبل في احد الفنادق الضخمة بالتجمع الخامس.

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