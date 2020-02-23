مانشستر يونايتد في مهمة ثأرية ضد واتفورد بـ الدوري الإنجليزي





ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو في المركز السابع برصيد 38 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.





ويبدو اللقاء ثأريًا لمانشستر يونايتد الذي خسر أمام واتفورد بثنائية دون رد، بمباراة الدور الأول التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع رقم 18 من البريميرليج.





ويسعى مان يونايتد لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري الإنجليزي، واقتحام المربع الذهبي المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.





في المقابل، يأمل واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، تكرار سيناريو الدور الأول، بتحقيق مفاجأة الفوز مجددًا على مانشستر يونايتد، من أجل الحفاظ على آمال جماهيره في البقاء بمنافسات البريميرليج.





ويلتقي اليوم أيضًا، وولفرهامبتون مع نورويتش سيتي في تمام الرابعة مساءً، قبل أن يستضيف آرسنال نظيره إيفرتون في تمام السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره واتفورد، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".