3 قرارات نارية متوقعة في اجتماع الأهلي الطارئ للرد على عقوبات اتحاد الكرة

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم في اجتماعها أمس، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم بالإضافة إلى إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.





كما قررت إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بجانب إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما بالإضافة إلي تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.





كما أعلنت لجنة الانضباط، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



وتشير كل المؤشرات إلى أن مجلس الأهلى أمام أخذ مجموعة من القرارات القوية للرد على هذه الإيقافات للاعبيه خاصة فى ظل القناعات الكاملة بأن لاعبي المارد الأحمر لا يستحقوا مثل هذه العقوبات خاصة محمود كهربا الذى تم إيقافه حتى نهاية الموسم.



وأصبح الأهلي بصدد إصدار عدة قرارات يمكن حصرها فيما هو تالى:



1- الاستئناف على العقوبات الموقعة من قبل لجنة الانضباط وذلك وفقا للقانون الذى يتيح ذلك.



2- رفض العقوبات بشكل مطلق واللجوء إلى اللجنة الأولمبية " مركز التسوية" والاتحاد الدولى " فيفا " والمحكمة الرياضية الدولية " كاس".



3- مقاطعة اتحاد الكرة وتعليق المشاركة فى البطولات المحلية التابعة لاتحاد الكرة " وإن كان هذا القرار صعبا خاصة وأن الفريق لديه إصرار فى خوض مباراة الزمالك غدا لتعويض هزيمة السوبر".

يترقب عشاق النادي الأهلى الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي والمقرر عقده اليوم للرد على القرارات الصادرة من اتحاد كرة القدم بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي بملعب محمد بن زايد فى الإمارات.