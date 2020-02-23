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محافظات

بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكدت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، توفير التحصينات اللازمة لتحصين البط الذى يصرف على هيئة قروض للمرأة الريفية بقرى محافظة البحيرة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والربحية والمساهمة فى تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.

جاء ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة البحيرة ومديرية الزراعة لتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية بط تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية تلك المشروعات فى العمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الريفية، والعمل على تنمية مصادر دخلها عن طريق إقامة المشروعات الصغيرة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة التنمية، والحد من البطالة، خاصة مشروعات تربية الطيور والبط المنزلى، لتحقيق المستهدف منها فى توفير مصدر رزق للأسر المستفيدة والعمل على توفير البروتين الآمن أمام جمهور المستهلكين، وضبط أسعار اللحوم بالأسواق والقضاء على جشع التجار، وكذا تحويل قرى محافظة البحيرة من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة.

من جانبه، أعلن محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم توزيع ١١٤٠ بطة على ٥٧ مستفيدة بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير، وتوزيع ٥٦٠ بطة على ٢٨ مستفيدة بقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بواقع ٢٠ بطة لكل منهم، لافتا إلى توزيع البط على المستحقين في باقي مدن ومراكز المحافظة تباعًا.

وكانت إدارة بناء وتنمية القرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي قامت باختيار الأسر المستهدفة، على أن تقوم مديرية الزراعة بتدبير الأعداد الكافية من سلالات البط وشرائها من إحدى المحطات الحكومية، وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات، وذلك بواقع 1500 جنيه للقرض الواحد لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار ثلاثة أشهر.
بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط
بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط
بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط
بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط
بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط
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بعد تقديمه كقروض.. بيطرى البحيرة توفر التحصينات لحماية البط