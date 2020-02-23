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مرأة

شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تلجأ بعض الفنانات إلى إجراء عمليات تجميلية في الأنف للظهور بشكل مختلف أو لعلاج مشكلة بالأنف، ومنهم الفنانة حلا شيحة التى قامت بإجراء عملية تجميلية فى الأنف.


وأعلنت الفنانة حلا شيحة عن خضوعها لعملية تجميل لأنفها لأن شكلها كان يضايقها في السابق، وذلك خلال لقائها في برنامج "MBC Trending".


قال حلا شيحة، إن جراحة تجميل الأنف التي خضعت لها نتج عنها تغيير طفيف كانت دائما ترغب في إجرائه، وهو تخفيف بسيط لعظمة الأنف، التي كانت تشعرها بأن شيئًا ما يخطف العين.


وأشارت إلى أنها منذ وقت طويل كانت تتمنى أن تقوم بمثل هذه الجراحة، لأنها كانت تشعر أن الأمر غير مريح.

شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
شالت عضمة واحدة.. تفاصيل عملية تجميل خضعت لها حلا شيحة
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