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تعليم

بالأرقام.. نكشف الوضع الحالي لمتوسط كثافة الفصول في مدارس مصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:58 م
الفصول في مدارس مصر
الفصول في مدارس مصر
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ياســـمين بدوي
أعلنت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات رسمية تكشف متوسط كثافة الفصول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الكثافة في فصول ما قبل الابتدائي 35.36 ، و 51.63 في الابتدائي ، و 25.93 في فصول التعليم المجتمعي ، و 47.31 في فصول الإعدادي ، و 41.16 في فصول الثانوي العام ، 37.75 في الثانوي الصناعي ، و48.40 في الثانوي الزراعي ، و47.56 في الثانوي التجاري ، و35.48 في الثانوي الفندقي .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه في محافظة القاهرة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 33 تلميذ في فصول ما قبل الابتدائي ، و 46.32 في فصول الابتدائي ، و 33.71 في فصول التعليم المجتمعي ، و 42.78 في فصول الإعدادي  ، و37.78 طالب في فصول الثانوي العام ، و 31.09 طالب في فصول الثانوي الصناعي ، و 49.30 في فصول الثانوي التجاري ، و 37.38 في فصول الثانوي الفندقي.

وفي الجيزة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل ، 30.96 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 61.57 في الابتدائي ، و 27.02 في التعليم المجتمعي ، و 57.10 في الاعدادي ، 47.82 في الثانوي العام ، و 42.22 في الثانوي الصناعي ، و 41.04 في الثانوي الزراعي ، و 76.52 في الثانوي التجاري ، و 0 في الثانوي الفندقي.

وفي القليوبية ، يبلغ متوسط الفصل 39.11 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 56.99 في الابتدائي ، و 16.97 في التعليم المجتمعي ، و 49.66 في الاعدادي ، و 41.01 في الثانوي العام ، و 37.24 في الثانوي الصناعي ، و 68.10 في الثانوي الزراعي ، و 50.30 في الثانوي التجاري ، و 31.02 في الثانوي الفندقي .

وفي محافظة الاسكندرية ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 44.12 تلميذ في فصول ما قبل الابتدائي ، و52.08 تلميذ في فصول الابتدائي ، و23.80 تلميذ في التعليم المجتمعي ، و 47.09 في فصول الاعدادي ، و 40.40 في الثانوي العام ، و 31.73 في الثانوي الصناعي ، و 70.23 في فصول الثانوي الزراعي ، و 62.71 في الثانوي التجاري ، و 32.97 في الثانوي الفندقي.

وفي محافظة البحيرة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 35.16 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 53.23 في الابتدائي ، و 27.86 في الاعدادي ، و 43.62 في الثانوي العام ، و 38.80 في الثانوي الصناعي ، و 39.80 في الثانوي الصناعي ، و39.77  في الثانوي الزراعي ، و 48.29 في الثانوي التجاري ، و28.83 في الثانوي الفندقي.

وفي الغربية ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 37.15 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 53.86 في فصول الابتدائي ، و 14.81 في التعليم المجتمعي ، و 49.62 في الاعدادي ، و 45.22  في الثانوي العام ، و 35.38 في الثانوي الزراعي ، و 39.79 في الثانوي التجاري ، و 41.84 في الثانوي الفندقي.

وفي كفر الشيخ ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 38.52 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 50.33 في الابتدائي ، و 25.60 في التعليم المجتمعي ، و 44.69 في الاعدادي ، و38.92 في الثانوي العام ، و35.97 في الثانوي الصناعي ، و 37.83 في الثانوي الزراعي ، و50.39 في الثانوي التجاري ، و 33.08 في الثانوي الفندقي.
بالأرقام.. نكشف الوضع الحالي لمتوسط كثافة الفصول في مدارس مصر
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