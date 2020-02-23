بالأرقام.. نكشف الوضع الحالي لمتوسط كثافة الفصول في مدارس مصر

أعلنت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات رسمية تكشف متوسط كثافة الفصول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الكثافة في فصول ما قبل الابتدائي 35.36 ، و 51.63 في الابتدائي ، و 25.93 في فصول التعليم المجتمعي ، و 47.31 في فصول الإعدادي ، و 41.16 في فصول الثانوي العام ، 37.75 في الثانوي الصناعي ، و48.40 في الثانوي الزراعي ، و47.56 في الثانوي التجاري ، و35.48 في الثانوي الفندقي .





حيث قالت وزارة التربية والتعليم أنه في محافظة القاهرة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 33 تلميذ في فصول ما قبل الابتدائي ، و 46.32 في فصول الابتدائي ، و 33.71 في فصول التعليم المجتمعي ، و 42.78 في فصول الإعدادي ، و37.78 طالب في فصول الثانوي العام ، و 31.09 طالب في فصول الثانوي الصناعي ، و 49.30 في فصول الثانوي التجاري ، و 37.38 في فصول الثانوي الفندقي.





وفي الجيزة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل ، 30.96 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 61.57 في الابتدائي ، و 27.02 في التعليم المجتمعي ، و 57.10 في الاعدادي ، 47.82 في الثانوي العام ، و 42.22 في الثانوي الصناعي ، و 41.04 في الثانوي الزراعي ، و 76.52 في الثانوي التجاري ، و 0 في الثانوي الفندقي.





وفي القليوبية ، يبلغ متوسط الفصل 39.11 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 56.99 في الابتدائي ، و 16.97 في التعليم المجتمعي ، و 49.66 في الاعدادي ، و 41.01 في الثانوي العام ، و 37.24 في الثانوي الصناعي ، و 68.10 في الثانوي الزراعي ، و 50.30 في الثانوي التجاري ، و 31.02 في الثانوي الفندقي .





وفي محافظة الاسكندرية ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 44.12 تلميذ في فصول ما قبل الابتدائي ، و52.08 تلميذ في فصول الابتدائي ، و23.80 تلميذ في التعليم المجتمعي ، و 47.09 في فصول الاعدادي ، و 40.40 في الثانوي العام ، و 31.73 في الثانوي الصناعي ، و 70.23 في فصول الثانوي الزراعي ، و 62.71 في الثانوي التجاري ، و 32.97 في الثانوي الفندقي.





وفي محافظة البحيرة ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 35.16 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 53.23 في الابتدائي ، و 27.86 في الاعدادي ، و 43.62 في الثانوي العام ، و 38.80 في الثانوي الصناعي ، و 39.80 في الثانوي الصناعي ، و39.77 في الثانوي الزراعي ، و 48.29 في الثانوي التجاري ، و28.83 في الثانوي الفندقي.





وفي الغربية ، يبلغ متوسط كثافة الفصل 37.15 في فصول ما قبل الابتدائي ، و 53.86 في فصول الابتدائي ، و 14.81 في التعليم المجتمعي ، و 49.62 في الاعدادي ، و 45.22 في الثانوي العام ، و 35.38 في الثانوي الزراعي ، و 39.79 في الثانوي التجاري ، و 41.84 في الثانوي الفندقي.



