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عميد معهد الموسيقى العربية: معظم كلمات المهرجانات "تخدش الحياء".. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:21 م
عاطف امام، عميد معهد
عاطف امام، عميد معهد الموسيقي
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اسراء صبري

 قال الدكتور عاطف امام، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وعميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، أن معظم " المهرجانات" تحتوى على ألفاظ خارجة لا تمت إلى الأغاني والموسيقى بصلة، لافتا إلى ان نقابة الموسيقيين تضع عدة اساسيات للمغنين، أهمها القدرة على الغناء واللحن. 


وأوضح عاطف امام، أثناء حوارة مع برنامج"ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "عمرو كمال" عضو فى نقابة الموسيقيين، ولكنه خالف بند من بنود النقابة، عندما اندمج مع احد مغنى المهرجانات، لذلك قررت النقابة منعه من الغناء.  

وأكد عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، ان معظم كلمات المهرجانات "تخدش الحياء"، موضحا ان أقل من 75%من الشعب المصري، رافض لهذا النوع من المهرجانات والألفاظ.


وأشارعضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، إلى ان النقابة تحاول على حث جميع الاماكن التى تقوم بإنتاج تلك الاغانى على الاختيار الجيد للمغنين قبل ان يقوموا بإنتاج تلك النوعيات من المهرجانات، لافتا الى ان مغني المهرجانات لن يقدروا على ترك هذا النوع من الاغانى "عشان هو اللى نجحهم".
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