AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس صاحب مطبعة لطباعته كتب خاصة بالتربية والتعليم دون تصريح

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:00 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس صاحب مطبعة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنسخ كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (صاحب مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها)، وبالتفتيش تم ضبط (412000 نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح من الجهات المعنية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 800 ألف كتاب ومصاحف داخل مطبعة بدون ترخيص بالجيزة .. صور

ضبط مليون كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولها

أمن القاهرة يداهم مطبعة بدار السلام تقلد الكتب بدون تفويض

ضبط مطبعة بدار السلام بداخلها 24 ألف كتاب بدون تفويض من أصحاب حقوق الملكية ..صور

شاهد.. ضبط مطبعة بداخلها 23 ألفا و500 كتاب وغلاف مخالف لأحكام القانون

شاهد.. ضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه بمطروح.. و3 تجار عملة بحوزتهم 100 ألف دولار

ترشيحاتنا

وفاة الحارس الشخصي للاعب كريستيانو رونالدو

سرطان المخ.. رمضان صبحي يعزي أسرة عمرو فهمي

ميدو يصدم الأهلي والزمالك بتعليق ناري على قرارات اتحاد الكرة

5 مشاهد من سوبر الأهلي والزمالك.. فعل فاضح وبوكس وشلوت وcd وإشارات مستفزة

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو

بعد وقف "مصر اليوم".. توفيق عكاشة يظهر لـ جمهوره بالجلباب فى برنامج جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams