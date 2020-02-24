حبس صاحب مطبعة لطباعته كتب خاصة بالتربية والتعليم دون تصريح

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس صاحب مطبعة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنسخ كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (صاحب مطبعة – كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها)، وبالتفتيش تم ضبط (412000 نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح من الجهات المعنية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.