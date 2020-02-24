AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تعلن استهداف مواقع للجهاد الإسلامي في سوريا وغزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في كل من سوريا وغزة، وذلك ردا على الصواريخ التي استهدفت الأراضي المحتلة أمس. 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدد من الانفجارات قد وقعت في العاصمة السورية دمشق، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهجمات معادية في محيط العاصمة. 

وأضافت الوكالة أن هذه الصواريخ التي اطلقت على العاصمة دمشق، قد انطلقت من الجولان المحتلة.

وقالت إن قوات الدفاع الجوي السورية استطاعت إسقاط معظم هذه الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها. 

فيما تابعت أن هذه الصواريخ المعادية لم تصل إلى أي من المطارات العسكرية والمدنية في العاصمة دمشق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على دمشق

شاهد.. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل العاصمة السورية دمشق

الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

المرصد السوري: إسرائيل استهدفت مطار دمشق بعد وصول طائرة إيرانية

بعد استهداف مطار دمشق.. إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق الجولان

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي.. عمرو سعد يعود لزوجته بعد الانفصال

عقب الانسحاب.. رئيس الزمالك يأمر اللاعبين بمغادرة معسكر مباراة القمة

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو

مشاهد مؤثرة من جنازة عمرو فهمي بـ مسجد الشرطة .. صور

بـ الزي المدرسي.. طلاب يودعون معلمتهم بالدموع إلى مثواها الأخير في المنوفية.. شاهد

أنا مش مصدق.. شاهد صدمة أحمد فهمي بعد رحيل عمرو فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams