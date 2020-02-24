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حلال أم حرام .. الأزهر يحسم الجدل حول ظاهرة التحفيل بين جماهير الكرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:04 ص
التحفيل بين جماهير
التحفيل بين جماهير الكرة
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عبد العزيز جمال
علق الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى، على ظاهرة ظاهرة "التحفيل" بين جماهير الكرة.

وتابع الحديدي في تصريحات لبرنامج رأي عام الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ، قائلا : "ظاهرة التحفيل بين جماهير الكرة حرام شرعا ؛ وتحث على الفتن داخل المجتمع".

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»، كما ذكر الله عز وجل الفتنة في القرآن حيث قال تعالى : «والفتنة أشد من القتل» و«الفتنة أكبر من القتل».

وتابع أمين الفتوى إن التعصب في الكرة يذهب المودة والرحمة بين الناس و أنه لابد من حسن الخلق في تشجيع الرياضات المختلفة.

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