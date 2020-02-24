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أخبار العالم

ترامب يغرد بالهندية: نتطلع لزيارة الهند

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:26 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين، باللغة الهندية وذلك في طريقه إلى الهند. 

وقال ترامب في تغريدته: "نحن نتطلع إلى المجيء إلى الهند. نحن في الطريق ، سنلتقي الجميع في غضون ساعات قليلة!". 

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، عن أزمة جديدة ستواجه الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته المرتقبة إلى الهند، وذلك بسبب اللحوم. 

واعتاد الرئيس الأمريكي على تناول واجبة من شريحة اللحم وزجاجات صغيرة من الكاتشاب، وهو ما سيختلف أثناء زيارته إلى الهند. 

ومن المقرر أن يزور ترامب 3 مدن هندوسية، والتي تحرم تناول اللحوم، لمنعها ذبح الحيوانات على الملأ. 

كما سيلتقي ترامب خلال زيارته رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والذي عد شخصا نباتيا، وذلك وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. 

كما سيتناول ترامب مع مودي الطعام، الذي يتضمن مأدبة رسمية في القصر الرئاسي الهندي في دلهي ستنظم ليل الثلاثاء.

ونوه أشخاص على صلة برحلات ترامب، إلى أن قوائم الطعام على الأرجح يتم الانتهاء منها قبل الدقيقة الأخيرة لوصول الرئيس، فيما يتدخل مساعدو ترامب لتلبية رغباته في الطعام عندما يكون على سفر.

وقال شخص مقرب من ترامب، والذي تعشى معه في أكثر من مناسبة، إن الرئيس الأمريكي يأكل السلاطة بين الحين والآخر مع الوجبات، لكن بخلاف ذلك قال الشخص "لم أره يأكل الخضار أبدا".
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