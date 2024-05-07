اخبار الفن| إليسا تطرح ألبوم جديد .. مي حلمي تكشف تفاصيل رفضها الظهور مع محمد رشاد في برنامج رامز جلال

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح اليوم الفنانة إليسا الجديد ، والذي يحمل اسم سكتين، حيث ظهرت على بوستر الالبوم وهي ترتدي فستانا أسود .

وتتضمن ألبوم إليسا الجديد سكتين ، 12 أغنية منها أغنية انا بتمايل، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد.

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 20 مايو المقبل .

ومن المقرر أن يقوم الحفل على تقديم روائع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي ، ويشارك فى الحفل بجانب علي الحجار الفنان محمد الحلو .

كشف حودة بندق تفاصيل جديدة فى حادثة عصام صاصا الذى دهس شخصا على الدائري وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال حودة بندق : أنا كنت عامل حادثة كبيرة علي الدائري، وربنا نجاني منها الحمد لله، والحيوان اللي خبطنا بالعربية من وره كان راكب عربية، نقل طار وموقفش شافنا حتة موتنا ولا حصلنا إيه، اللي عايز أقوله في موضوع عصام صاصا، أن عصام وقف ومجراش بعد ما خبط المتوفى الله يرحمه ويصبر أهله، فعصام غلبان وطيب بلاش بقي السوشيال ميديا والناس اللي عايزه تعمل تريندات وحاجات بايخة عيب بقي.

تتنافس 4 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا ، وهي السرب من بطولة أحمد السقا، شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم على ماشي من بطولة علي ربيع .

كشفت الإعلامية مى حلمى عن تفاصيل معرفتها بمقلب رامز جلال الأخير، الذى كان من المقرر أن يجمعها بالفنان محمد رشاد.

وقالت مى حلمى عبر برنامج et بالعربى : أنا بحب رامز جلال لكن لو هو بيقعد في السعودية أو الإمارات شهر أنا قاعدة هناك طول السنة فأكيد الكواليس هتكون عندي، لما كلموني طلبت رقم معين 25 ألف دولار