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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن .. محمود سعد يفجر مفاجأة عن وصية أحمد زكى .. السرب يتصدر شباك التذاكر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

 

 

إيرادات السينما أمس.. السرب يحلق في الصدارة بفارق عن أقرب منافسيه

 

تنافس 4 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا ، وهي  السرب من بطولة أحمد السقا شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم على ماشي من بطولة علي ربيع . 

 

 

يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في السينمات السعودية

 

تمكن فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” من تصدر قائمة الافلام المصرية الاكثر تحقيقًَا للايرادات هذا الاسبوع فى السينمات السعودية .

وأحتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المركز الاول على المستوي المصري ، والثاني على المستوي العالمي والعربي. 

 

 

محمود سعد يفجر مفاجأة عن وصية أحمد زكى.. تفاصيل

 

كشف الاعلامى محمود سعد عن مفاجأة من العيار الثقيل عبر قناته على موقع اليوتيوب تخص وصية الفنان الراحل أحمد زكي الذى كانت تربطه علاقة صداقة قوية معه.

وقال محمود سعد: حان وقت تنفيذ وصية الفنان الراحل أحمد زكى لى وهو تقديم فيلم قصير عن أعماله التاريخية والفنية، استعرض فيه ما خلف كواليس تقديمه لتلك الأعمال، حيث كان الفنان الراحل على علاقة وثيقة بـ الإعلامي الشهير.

 

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

 

كشفت المخرجة الفسلطنية القديرة نجوى نجار عن مشروعها السينمائي القادم ، والذى من المقرر أن يتم تصويره فى مدينة الإسكندرية .

وقالت نجوى نجار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: فيلمي القادم سيكون مصريا ويحمل اسم 36 الإسكندرية ، وهو صاحب طابع موسيقي ، وحالياً أواصل اختيار فريق العمل .

 

راغدة شلهوب: عشت قصة حب مع فنان شهير وتركته لرغبتي في الإنجاب

 

حلت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفة على إحدى البرامج الحوارية على قناة المشهد الفضائية اللبنانية ، حيث ادلت بالعديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية . 

وكشفت راغدة شلهوب أنها عاشت في وقت سابق، قصة حب مع فنان شهير، لم تكشف عن إسمه . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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