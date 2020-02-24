بعد ما حققته «ادرس في مصر» من نجاح.. القائمون على المبادرة: نسعى لتسويق الدراسة في مصر.. وتسهيلات غير مسبوقة.. وإدارة الوافدين: الوزارة ضاعفت المنح المقدمة لطلاب دول أفريقيا

إدارة الوافدين:

طلاب الأردن والكويت الأكثر إقبالا بعد انطلاق مبادرة "ادرس في مصر"

تطبيق تسهيلات وخدمات طبية للطلاب الوافدين قريبا

العرابي: نصنع سفراء لمصر يتحدثون عنها لتظهر في صورة جيدة

أطلقت وزارة التعليم العالي، مبادرة "ادرس فى مصر"، لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة فى الجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم"، واستطاعت المبادرة تحقيق نجاح كبير ظهر بزيادة أعداد الوافدين في مصر وتقديم العديد من الخدمات لهم مثل الطلاب المصريين.

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وسفير مبادرة "ادرس في مصر" ، إن المبادرة تسير نحو التسويق لمصر في الخارج وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب الأجانب إلى مصر سواء في الدول العربية أو الأفريقية وأي دول أجنبية أخرى، حيث يوجد طلاب من دول أوروبا مثل ألمانيا يدرسون في جامعات مصرية عديدة.

وأضاف العرابي في تصريح لموقع "صدى البلد" أن وجود الطالب الأجنبي في مصر ليس متعلقا بالدراسة إنما مصر جاذبة للطلاب، فبالتالي الطالب يرتبط بمصر وشعبها وثقافتها، فمع عودته لدولته مرة أخرى سيكون سفيرا لمصر يتحدث عنها ليظهرها في صورة جيدة، مشيرا إلى أن جذب الطلاب لا يتوقف على تحقيق عائد مادي افضل إنما يغرس بذورا في عدة أماكن في العالم ستتكلم باسم مصر.

أشار إلى أن المبادرة ساعدت على زيادة أعداد الطلاب الوافدين كل عام، كما تقدم خدمات للطلاب الوافدين وتسهيلات مثل تجديد الإقامة حيث تحقق تقدم في العدد وذلك يعد أمرا جيدا من خلال خدمات ممتازة للطلاب الوافدين مثل عمليات تجديد التأشيرات وخلافه تتم من خلال مبنى المبادرة، بالإضافة إلى عملية الاتصال الاجتماعي من خلال الحفلات.

وأوضح أن الحفلات والمناسبات التي تقام لهم توفر لهم الشعور بوجودهم وسط أهلهم وعدم بعدهم عن أوطانهم، متوقعًا مزيدا من النجاح للمبادرة ، مشيرا إلى أن التسهيلات الجديدة وغير المسبوقة تتمثل في الرعاية الإجرائية والاجتماعية والطبية والتي ستطبق الفترة المقبلة.

ومن جانبه قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، إن مبادرة "ادرس في مصر" استطاعت جذب العديد من الطلاب الأجانب والعرب وكان على رأس الدول التي تزايد عدد طلابها هنا في مصر، هي دولة الأردن.

وأضافت "كمال" في تصريح خالص لموقع "صدى البلد"، ان العدد المعتاد لطلاب دول الأردن في مصر يتروح ما بين الـ300 و400 طالب وبعد انطلاق مبادرة إدرس في مصر وصل العدد لـ1400 طالب.

وأشارت إلى أن دولة الكويت هي ضمن الدول التي زاد عدد طلابها لـ1400 طالب في تخصص الطب وطب الاسنان، مشيرة إلى أنه في إطار تولي مصر رئاسة الأتحاد الإفريقي، استطاعب جذب الطلاب في العديد من الدول الأفريقية للدراسة في مصر.

وتابعت: "استقبلنا طلاب جدد من نيجيريا ودول حوض النيل وكما ضاعفت الوزارة المنح المقدمة لطلاب دولى افريقيا وفي ذلك السياق فقد اصبحت الجامعات تقدم خدما اكثر امتيازا للطلاب".