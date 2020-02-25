داليا مصطفى: قضايا الصعيد تحتاج لأكثر من 100 حلقة

.قالت الفنانة داليا مصطفى إنها لم تقلق من تقديم نوعية الأعمال الدرامية التي تنتمي لأكثر من 30 حلقة خاصة أن مسلسل " البيت الكبير " مليء بالاحداث الدرامية .
وتابعت في تصريح لصدى البلد : لم أقلق من تقديم هذه النوعية من الأعمال الفنية خاصة أن المشاكل التي يعاني منها الصعيد كثيرة وهذا ما قدمه مسلسل "البيت الكبير"
و أضافت :الأحداث القادمة من المسلسل مليئة بالتطورات ولكن لا أريد أن أتحدث فيها ، فالشخصية أخذت مجهودا كبيرا بداية من التحضيرات وصولا بالتصوير .
مسلسل "البيت الكبير"، بطولة لوسى، مجدى كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادى الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمرى، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، الأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وينتمى إلى مسلسلات الـ60 حلقة.