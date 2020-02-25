داليا مصطفى: قضايا الصعيد تحتاج لأكثر من 100 حلقة

.قالت الفنانة داليا مصطفى إ نها لم تقلق من تقديم نوعية الأعمال الدرامية التي تنتمي لأ كثر من 30 حلقة خاصة أن مسلسل " البيت الكبير " مليء بالاحداث الدرامية .





وتابعت في تصريح لصدى البلد : لم أقلق من تقديم هذه النوعية من الأعمال الفنية خاصة أن المشاكل التي يعاني منها الصعيد كثيرة وهذا ما قدمه مسلسل "البيت الكبير"





و أضافت : الأحداث القادمة من المسلسل مليئة بالتطورات ولكن لا أريد أن أتحدث فيها ، فالشخصية أخذت مجهودا كبيرا بداية من التحضيرات وصولا بالتصوير .



