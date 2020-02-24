المادة 21 من لائحة الاتحاد المصري تحدد عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

كشفت المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات المنتظرة على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأنهى الحكم الليتواني ماسيكا المباراة معتبرًا الأهلي فائزًا بها نظرًا لغياب الزمالك عن الحضور لاستاد القاهرة الذي كان سيشهد إقامة لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.





وتنص لائحة لجنة الانضباط على التالي:





أنه في حالة التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها أو التلويح بعدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدئها لأي سبب من الأسباب والإخلال بمتطلبات تنظيمها أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات.





التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدنها لأي سبب من الأسباب.





يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -





1-تحذير.

2-التوبيخ

3-غرامة مالية بحد أدنى 50000 ألف جنيه مصري.





4-خسارة المباريات.





5-اللعب على ملعب محايد.





6-منع اللعب في ملعب معين.





7-الحرمان من القيد.





8-الخصم من النقاط.





9-هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.





10-الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.





11-إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.





12-منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أوكل المسابقات.





13-الحرمان من الجائزة.





14-سحب اللقب.





وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.