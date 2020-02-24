AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المادة 21 من لائحة الاتحاد المصري تحدد عقوبات الزمالك بعد الانسحاب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:22 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
كشفت المادة 21 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات المنتظرة على  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الحكم الليتواني ماسيكا المباراة معتبرًا الأهلي فائزًا بها نظرًا لغياب الزمالك عن الحضور لاستاد القاهرة الذي كان سيشهد إقامة لقاء القمة المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وتنص لائحة لجنة الانضباط على التالي:

أنه في حالة التسبب في عدم إقامة المباريات الرسمية أو الودية أو العمل على إفشالها أو التلويح بعدم المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدئها لأي سبب من الأسباب والإخلال بمتطلبات تنظيمها أو التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في إدارة المباريات.

التخلف عن إحدى المباريات أو الامتناع عن المشاركة فيها أو الانسحاب منها قبل بدنها لأي سبب من الأسباب.

يعاقب النادي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -

1-تحذير.
2-التوبيخ
3-غرامة مالية بحد أدنى 50000 ألف جنيه مصري.

4-خسارة المباريات.

5-اللعب على ملعب محايد.

6-منع اللعب في ملعب معين.

7-الحرمان من القيد.

8-الخصم من النقاط.

9-هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى.

10-الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة.

11-إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر.

12-منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أوكل المسابقات.

13-الحرمان من الجائزة.

14-سحب اللقب.

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.
Advertisements

موضوعات متعلقة

التوبيخ لعبد الحفيظ والعقوبة لـ الثلاثي| لماذا مُنع مرتضى وفرج عامر ورضا عبد العال من مزاولة النشاط الرياضي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك يصل القاهرة غدا

تسلم التذاكر.. موعد وصول طاقم حكام القمة 120 بين الأهلي والزمالك

وصول طاقم حكام القمة 120 بين الأهلي والزمالك

عمرو الجنايني يطالب الشركة الراعية بإرسال زي الحكام قبل تطبيق الـ var

حرب البيانات تشتعل.. الزمالك ينسحب.. الأهلي يهدد بالتصعيد.. والجبلاية في ورطة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق عائدين إلى منازلهم

مصادر حكومية : قرار تعطيل الدراسة غدا يشمل المعلمين أيضا

قوات الأمن تترك أتوبيس لاعبي الزمالك يتحرك بدون تأمين إلى إستاد القاهرة

مليون جينه .. عقوبات جديدة على نادي الزمالك بسبب مباراة القمة

تشكيل نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري

مختار مختار: أصبحنا ملطشة للعالم.. مصر كلها تعلم أن الزمالك لا يريد خوض القمة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات متنوعة

هنتعشى إيه النهاردة.. توست البيض الصحي مع سلطة السيزر

صور بألف كلمة.. أبطال رجال المرور يؤدون عملهم وسط الأمطار