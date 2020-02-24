هدفان في دقيقتين.. ليفربول يتعادل مع ويست هام في الربع ساعة الأولى من اللقاء

أحرز كل من ليفربول و ضيفه ويستهام يونايتد هدفين في أقل من عشر دقائق في اللقاء المقام بالجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز,





جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عن طريق فينالدوم بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن من زميله أرنولد وقابلها برأسه لتسكن شباك ويست هام.





ولم ينتظر وست هام كثيرا للتعادل ليحرز عيسى ديوب هدف التعادل في الدقيقة الثانية عشر.





وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه،





وجاء تشكيل ليفربول الرسمي كالآتي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر





خط الدفاع:ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون





خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - فينالدوم





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يحتل نادي وست هام المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.