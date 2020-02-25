كارثة .. ثغرة في الواتساب تعرضك للنصب.. تفاصيل

يحاول المحتالون إغراء مستخدمي WhatsApp الأبرياء بالانضمام إلى جروبات إباحية تهدف إلى خداعهم للاستيلاء على معلوماتهم الشخصية الهامة.

أصدر خبراء من شركة Vade Secure التقنية تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي WhatsApp ، الذين أصبحوا سريعًا أحد الأهداف المفضلة للمحتالين الرقميين.

ووفقًا لصحيفة " مترو" البريطانية نشرت دراسة جديدة لاستكشاف المخاطر المتزايدة التي تشكلها عمليات "الخداع" التي يتم فيها خداع الأشخاص للتخلي عن كلمتهم السرية وتفاصيلهم البنك أو غيرها من بيانات هامة.

يتم تحقيق ذلك غالبًا عن طريق إقناع الأشخاص بزيارة مواقع ويب مزيفة تم تصميمها لتبدو وكأنها مؤسسة مالية أو مؤسسة موثوقة أخرى.

وجدت Vade Secure أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل 25٪ من عمليات الاحتيال الخداعية في الربع الأخير من عام 2019 بعد أن تضاعفت تقريبًا من 13٪ في الربع الثالث.

وقالت الشركة إن تلك المعدلات نمت بتطبيق "WhatsApp" ، حيث قامت إحدى الحملات بدعوة الأشخاص إلى مجموعة إباحية مسؤولة عن نسبة كبيرة من عمليات الأحتيال.





بمجرد إقناع المستخدمين بالإنضمام إلى جروبات تدعى Berbagi التي تبيع مواد إباحية ، يتم تشجيع الضحايا على زيارة مواقع التصيد الاحتيالي حيث يمكن استدرجهم.