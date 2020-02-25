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طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:10 ص
طريقة عمل قاروص بكريمة
طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف " عماد الخشت " وجبة جديدة وكاملة ومتكاملة لتحضير القاروص وهي عبارة عن طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية .
 

مقادير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :

2 سمكة قاروص كبيرة
2 حبة بطاطس طويلة (اسبونتا)  مغسولة بالقشر
2 ملعقة زيت زيتون عصير 
٢ ليمونة أضاليا 
3 حبة طماطم لحم برنوازيه 
1 ملعقة كبيرة ثوم مفري 
2 ملعقة كبيرة زبد 
5 فص ثوم شرائح 
1 كوب حرنكش أصفر 
نصف كوب لب طماطم 
2 ملعقة كبيرة خل عنب أبيض 
1 ملعقة صغيرة سكر 
2 عود حصى لبان 
نصف كوب كريمة لباني حامضة 
2 ملعقة كبيرة صنوبر 


طريقة تحضير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :

* تسلق البطاطس بالقشر نصف سلقة وتقطع ترنشات طولية سميكة

* تشق السمكة طوليا وتتبل بالملح والفلفل الأبيض

* تحمر البطاطس من جانب واحد في زبدة مع الثوم المفروم وتوضع في صينية الفرن ويكون الجانب المحمر لأعلى

* توضع السمكة فوق البطاطس وتدهن بزيت الزيتون وعصير الليمون وعليها الطماطم البرنوازيه وتسوى في فرن ٢٢٠مْ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى يحمر الوجه قليلًا

* في هذه الأثناء يشوح الحرنكش مع شرائح الثوم في الزبدة حتى تتفسخ قشرته ثم يضاف لب الطماطم وخل العنب الأبيض والسكر

* تخفض الحرارة ويغطى لمدة ٥ دقائق

* يحمر الحصى لبان في زيت حامي حتى يفقد الرطوبة ثم يصفى ويترك ليجف من الزيت على ورق مطبخ ثم ينزع الورق من العيدان ويفتت باليد ويترك جانبًا للتزيين

* ترفع الطماطم من على وجه السمكة وتوضع جانبا للتزيين ثم تقشر السمكة من الوجه

* يصفى صوص الحرنكش تماما من خلال شنوار ناعم أو شاش في كسرولة وتضاف الكريمة ويغلى ثم يرفع من على النار ويترك في مكان دافئ

* يحمر الصنوبر في الزيت

* تغرف السمكة وحولها البطاطس والطماطم ويسكب عليها الصوص وتجمل بحصى لبان المفتت والصنوبر وتقدم في الحال​
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