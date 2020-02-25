يقدم الشيف " عماد الخشت " وجبة جديدة وكاملة ومتكاملة لتحضير القاروص وهي عبارة عن طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية .





مقادير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :





2 سمكة قاروص كبيرة

2 حبة بطاطس طويلة (اسبونتا) مغسولة بالقشر

2 ملعقة زيت زيتون عصير

٢ ليمونة أضاليا

3 حبة طماطم لحم برنوازيه

1 ملعقة كبيرة ثوم مفري

2 ملعقة كبيرة زبد

5 فص ثوم شرائح

1 كوب حرنكش أصفر

نصف كوب لب طماطم

2 ملعقة كبيرة خل عنب أبيض

1 ملعقة صغيرة سكر

2 عود حصى لبان

نصف كوب كريمة لباني حامضة

2 ملعقة كبيرة صنوبر









طريقة تحضير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :





* تسلق البطاطس بالقشر نصف سلقة وتقطع ترنشات طولية سميكة





* تشق السمكة طوليا وتتبل بالملح والفلفل الأبيض





* تحمر البطاطس من جانب واحد في زبدة مع الثوم المفروم وتوضع في صينية الفرن ويكون الجانب المحمر لأعلى





* توضع السمكة فوق البطاطس وتدهن بزيت الزيتون وعصير الليمون وعليها الطماطم البرنوازيه وتسوى في فرن ٢٢٠مْ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى يحمر الوجه قليلًا





* في هذه الأثناء يشوح الحرنكش مع شرائح الثوم في الزبدة حتى تتفسخ قشرته ثم يضاف لب الطماطم وخل العنب الأبيض والسكر





* تخفض الحرارة ويغطى لمدة ٥ دقائق





* يحمر الحصى لبان في زيت حامي حتى يفقد الرطوبة ثم يصفى ويترك ليجف من الزيت على ورق مطبخ ثم ينزع الورق من العيدان ويفتت باليد ويترك جانبًا للتزيين





* ترفع الطماطم من على وجه السمكة وتوضع جانبا للتزيين ثم تقشر السمكة من الوجه





* يصفى صوص الحرنكش تماما من خلال شنوار ناعم أو شاش في كسرولة وتضاف الكريمة ويغلى ثم يرفع من على النار ويترك في مكان دافئ





* يحمر الصنوبر في الزيت



