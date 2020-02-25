يقدم الشيف " عماد الخشت " وجبة جديدة وكاملة ومتكاملة لتحضير القاروص وهي عبارة عن طريقة عمل قاروص بكريمة الحرنكش الوردية .
مقادير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :
2 سمكة قاروص كبيرة
2 حبة بطاطس طويلة (اسبونتا) مغسولة بالقشر
2 ملعقة زيت زيتون عصير
٢ ليمونة أضاليا
3 حبة طماطم لحم برنوازيه
1 ملعقة كبيرة ثوم مفري
2 ملعقة كبيرة زبد
5 فص ثوم شرائح
1 كوب حرنكش أصفر
نصف كوب لب طماطم
2 ملعقة كبيرة خل عنب أبيض
1 ملعقة صغيرة سكر
2 عود حصى لبان
نصف كوب كريمة لباني حامضة
2 ملعقة كبيرة صنوبر
طريقة تحضير قاروص بكريمة الحرنكش الوردية :
* تسلق البطاطس بالقشر نصف سلقة وتقطع ترنشات طولية سميكة
* تشق السمكة طوليا وتتبل بالملح والفلفل الأبيض
* تحمر البطاطس من جانب واحد في زبدة مع الثوم المفروم وتوضع في صينية الفرن ويكون الجانب المحمر لأعلى
* توضع السمكة فوق البطاطس وتدهن بزيت الزيتون وعصير الليمون وعليها الطماطم البرنوازيه وتسوى في فرن ٢٢٠مْ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى يحمر الوجه قليلًا
* في هذه الأثناء يشوح الحرنكش مع شرائح الثوم في الزبدة حتى تتفسخ قشرته ثم يضاف لب الطماطم وخل العنب الأبيض والسكر
* تخفض الحرارة ويغطى لمدة ٥ دقائق
* يحمر الحصى لبان في زيت حامي حتى يفقد الرطوبة ثم يصفى ويترك ليجف من الزيت على ورق مطبخ ثم ينزع الورق من العيدان ويفتت باليد ويترك جانبًا للتزيين
* ترفع الطماطم من على وجه السمكة وتوضع جانبا للتزيين ثم تقشر السمكة من الوجه
* يصفى صوص الحرنكش تماما من خلال شنوار ناعم أو شاش في كسرولة وتضاف الكريمة ويغلى ثم يرفع من على النار ويترك في مكان دافئ
* يحمر الصنوبر في الزيت
* تغرف السمكة وحولها البطاطس والطماطم ويسكب عليها الصوص وتجمل بحصى لبان المفتت والصنوبر وتقدم في الحال