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رياضة

هاني العجيزي: عبد الله جمعه أثار الفتنة بين لاعبي الأهلي والزمالك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:31 ص
هاني العجيزي
هاني العجيزي
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ريهام بكير
أكد هاني العجيزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثار الفتنة بين لاعبي الفريقين.

وأضاف العجيزي خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عبد الله جمعه محتاج يضِّرِب قلمين على وشه؛ عشان يفوق، كنا نمتنى مشاهدة لقاء قمة بين الطرفين دون تلك الأحداث".

وأكمل نجم النادي الأهلي السابق، أن شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عاش فتى مدللا في نادي الزمالك، عشت مع شيكابالا في قطاع الناشئين بالزمالك، وهو فتى مدلل منذ صغره وهناك بعض الإداريين يخشونه".

وأتم: "شيكابالا قلبه أبيض ولكن سريع الانفعال مثل إبراهيم سعيد".
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