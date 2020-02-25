AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رغم الطقس الجيد بالأقصر.. إلغاء رحلات البالون الطائر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

رغم الطقس الجيد الذى تشهده مدينة الأقصر اليوم "الثلاثاء"، أعلنت شركات البالون الطائر إلغاء جميع رحلاتها تحسبا لحدوث أى تغيرات بالطقس.


وقال أحمد عبد الرحمن ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر: إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من إقلاع رحلات البالون، نظرا لظروف الطقس التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات منذ الأمس، وذلك حرصًا على حياة السائحين الذين اعتزموا الإقلاع.


وكان قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى اليوم، الثلاثاء، حيث كشفت أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء.


اقرأ أيضا:

 مغامرة حياتك.. 10 معلومات لا تعرفها عن البالون الطائر في الأقصر

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتظام الملاحة الجوية في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

لانخفاض مستوى الرؤية.. إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر

انطلاق 35 رحلة بالون بالأقصر تحمل على متنها 780 سائحا

إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح

بـ 22 رحلة.. استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر.. صور وفيديو

انتظام حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

ترشيحاتنا

اعتزال التشجيع وكوميكسات وتأنيب.. سخرية نجوم الفن والرياضة من انسحاب الزمالك.. شاهد

شاهد آخر ظهور لـ مى كساب بلوك جديد

أفريقيا فى خطر.. خسائر مدوية لـ الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

يسجل أكبر خسارة منذ 7 أعوام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-2-2020

هنفطر إيه النهارده.. خلية النحل بالكفتة بمذاق جديد

فريق صن داونز يصل القاهرة لملاقاة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسنة عمرها 83 عامًا تعود للحياة بعد 10 ساعات من إعلان وفاتها.. تفاصيل

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور