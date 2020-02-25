رغم الطقس الجيد بالأقصر.. إلغاء رحلات البالون الطائر

رغم الطقس الجيد الذى تشهده مدينة الأقصر اليوم "الثلاثاء"، أعلنت شركات البالون الطائر إلغاء جميع رحلاتها تحسبا لحدوث أى تغيرات بالطقس.





وقال أحمد عبد الرحمن ممثل إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر: إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من إقلاع رحلات البالون، نظرا لظروف الطقس التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع الرحلات منذ الأمس، وذلك حرصًا على حياة السائحين الذين اعتزموا الإقلاع.





وكان قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى اليوم، الثلاثاء، حيث كشفت أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ تشهد خلالها البلاد أمطار على أغلب الأنحاء.







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