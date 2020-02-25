الأرصاد: انتهاء حالة عدم استقرار الطقس بدءا من الأربعاء.. واستمرار سقوط أمطار اليوم.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، إن ذروة عدم الاستقرار في الطقس وحالة الأمطار، كانت بدايتها منذ امس، وأن هناك استمرارا في سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء.





وأضاف الدكتور محمود شاهين عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح " الذي يذاع علي فضائية "دي ام سي"، أن هناك توقعا بسقوط أمطار غزيرة على مدن القناة وسيناء.





وأشار محمود شاهين، إلى أن هناك حالة استقرار في الطقس بدءا من عصر اليوم، على القاهرة الكبري إلي حد كبير.





وأوضح شاهين، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس سوف تنتهي غدا يوم الأربعاء، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار.





وتابع: أن اليوم هو آخر يوم لسقوط الأمطار وستنتهي فرص سقوط الأمطار من الأربعاء.