وزير التموين: حل أكثر من 5 آلاف شكوى للمواطنين فى 3 أيام.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن جهاز حماية المستهلك يعمل على فحص شكاوى المواطنين ، ويدافع عن حق المستهلك وحق البائع والمصنع وتطبيق الحقوق والواجبات ما بين الطرفين، لافتًا إلى أن " مبادرة اسبوع صديق المستهلك" بداية لنقاط جيدة وتفاعلت الشركات مع الشكاوى بشكل ملحوظ.











وأشار خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن النجاح يؤدى إلى نجاح ولكن مردود المبادرات جيد جدًا، مؤكدًا أن هناك شبكة معلومات تربط شبكة المعلومات بالتعاون مع المركز الرئيسي لحماية المستهلك.









وتابع أنه تم وضع أكشاك تابعة لجهاز حماية المستهلك فى مناطق تجمع المواطنين المختلفة والميادين، منها محطة رمسيس، و من خلالها يستطيع المواطن تقديم شكوته.









وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات قصرت المسافات، حيث أن هناك تطبيق على الموبايل من الممكن أن يقدم المواطن به شكوته لجهاز حماية المستهلك بسهولة ويتم بحث الشكوى.









وأوضح أن المواطن هو الأساس فى تواجد كل الأجهزة وجميعها فى خدمة المواطن، مؤكدًا أنه تم حل أكثر من 5 آلاف شكوى للمواطنين خلال 3 أيام فقط.