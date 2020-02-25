الراحل حسنى مبارك يروى أسرارا عن حرب أكتوبر.. فيديو

قال الرئيس السابق الراحل محمد حسنى مبارك، فى حوار سابق له خلال احتفالية بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، أنه يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر.





وأضاف الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن جيل أكتوبر كان يريد أن يستعيد النصر وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها فى نفسها.





وأشار "مبارك" إلى أن عظماء أكتوبر قدموا تضحيات كثيرة حتى يستعيد الشعب ثقته فى القوات المسلحة.





ووجه التحية للزعيم أنور محمد أنور السادات، لافتا إلى أنه رجل شجاع وجريء، مؤكدا أن "السادات" صاحب قرار الحرب.







وتابع الراحل حسنى مبارك: "حرب 67 لم تكن حربا، فنحن ضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة"، مشيرا إلى أن مندوبا من القيادة العامة أكد وجود مظاهرة سياسية.