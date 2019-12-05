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محمد أنور السادات يكشف الهدف من الحوار الوطني بين الأحزاب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
محمد أنور السادات،
محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية
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البهى عمرو
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنهم رحبوا بدعوة حزب "مستقبل وطن" إلى عقد حوار وطني بين الأحزاب.

وأضاف محمد أنور السادات، أثناء لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف من الحوار مناقشة قوانين العملية الانتخابية في الفترة المقبلة على ضوء الاستحقاقات الدستورية، وأن تبحثها جميع الأحزاب.

وأوضح محمد أنور السادات، أن لقاء الأحزاب يهدف للوصول إلى أفضل أسلوب لإدارة العملية الانتخابية، وإعطاء دفعة إلى الأحزاب في العمل السياسي.

وأشار محمد أنور السادات، إلى أن الحوار الوطني بين الأحزاب يعد خطوة طيبة ومشجعة، وما تم هو أولى خطوات الإصلاح، مبديًا سعادته بالحوار.

وأكد محمد أنور السادات، أن الجميع يعرض أفكاره، وتتم المناقشة بين مختلف الأحزاب.

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