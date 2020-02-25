بسبب كورونا.. تأجيل مباراة مهمة بين الكويت وسلطنة عمان

أفادت وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الاتحاد الآسيوي وافق على تأجيل مباراة كرة قدم بين القادسية الكويتي وظفار العماني.





ووفقًا للوكالة، قال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدس أحمد اليوسف، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الآسيوي وافق على تأجيل المبارة التي كان من المقرر إقامتها اليوم على استاد جابر الأحمد الدولي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف اليوسف أن التأجيل جاء بطلب من الاتحاد الكويتي نظرا للإجراءات الاحترازية وللمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن التأجيل حتى إشعار آخر.





كما أعلنت بلدية الكويت، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء جميع المعارض المؤقتة كإجراء احترازي في إطار جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان صادر من إدارة العلاقات العامة في البلدية أن القرار مؤقت ولحين إشعار آخر.





وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الثلاثاء تأكيد إصابة ثلاثة مواطنين كويتيين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.



