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فن

وفاة حسنى مبارك.. إيمي طلعت زكريا تحكي كواليس مقابلة الرئيس الراحل لوالدها.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:11 م
الرئيس مبارك وطلعت
الرئيس مبارك وطلعت زكريا
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مصطفى كرم
نعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية ظهر اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة للرئيس الأسبق مبارك مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت عليها قائلة: "رد الجميل كان بابا بيحكيلى عن مقابلته للرئيس لأول مرة وكان راجع فرحان أوى بصرف النظر عن إنه وقف جنبه ورجعه مصر بعد رحلة علاج طويلة فى باريس.. وبعد رجوع بابا من فرنسا وتماثله للشفاء كلمه الرئيس في التليفون وقاله نفسك في إيه يا طلعت قاله إنى أشوفك يا ريس". 

وأضافت: "وفعلا بعد عام من المكالمة دى كلمه مكتب الرئاسة وقاله فيه ميعاد مع الرئيس غدا.. وافتكر اليوم ده كويس بابا ما نامش لغاية ميعاد المقابلة، وأول الريس لما شاف بابا قاله انت جاى تقابل رئيس جمهورية يا طلعت مش لابس بدلة ليه، جاى بقميص وبنطلون، وضحك معاه، قاله من كتر التوتر يا ريس معرفتش ألبس إيه.. قد إيه كان راجل جميل.. ربنا يرحمك يا ريس انت وبابا وكل امواتنا.. لغاية الآن إحنا على تواصل مع علاء مبارك ودايما بيسأل علينا".

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.
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