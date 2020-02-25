بدء عرض هربانة منها لـ ياسمين عبد العزيز على MBC مصر2.. الليلة

من خلال حلقات مُنفصلة مُتصلة، وفي أجواء كوميدية غير تقليدية تُشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مُصطفي خاطر في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضه قناة "MBC مصر2" يوميًا بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام الحادية عشر مساءً.





تدور أحداث المُسلسل الكوميدي، "هربانة منها"، حول ياسمين عبد العزيز التي تتعرض إلي حادث كبير يؤدي لتغير في شخصيتها تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يوميًا مما يجعها عُرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها "مُصطفي خاطر"، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.





مُسلسل "هربانة منها" يُشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبد العزيز، ومُصطفي خاطر كل من بيومي فؤاد، وانتصار، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع وعايدة رياض، ومدحت تيخا، وحسن عبد الفتاح، وآخرين.. وهو من تأليف خالد جلال، ومصطفى هاشم، وإخراج مُعتز التوني.