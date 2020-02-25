AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدء عرض هربانة منها لـ ياسمين عبد العزيز على MBC مصر2.. الليلة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

من خلال حلقات مُنفصلة مُتصلة، وفي أجواء كوميدية غير تقليدية تُشارك النجمة ياسمين عبد العزيز مع الفنان مُصطفي خاطر في مُغامرة درامية جديدة مع نُخبه من نجوم الكوميديا في المُسلسل المُميز "هربانة منها" الذي تعرضه قناة "MBC مصر2" يوميًا بداية من اليوم "الثلاثاء" في تمام الحادية عشر مساءً.


تدور أحداث المُسلسل الكوميدي، "هربانة منها"، حول ياسمين عبد العزيز التي تتعرض إلي حادث كبير يؤدي لتغير في شخصيتها تكون نتيجته أنها تتعايش في قوالب شخصيات مُتعددة يوميًا مما يجعها عُرضة للكثير من المواقف والأزمات لها ولزوجها "مُصطفي خاطر"، ومما يُفجر الكثير من المواقف اليومية الضاحكة والساخرة.


مُسلسل "هربانة منها" يُشارك في بطولته بالإضافة لياسمين عبد العزيز، ومُصطفي خاطر كل من بيومي فؤاد، وانتصار، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع وعايدة رياض، ومدحت تيخا، وحسن عبد الفتاح، وآخرين.. وهو من تأليف خالد جلال، ومصطفى هاشم، وإخراج مُعتز التوني.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ما هي قصة زواجها وسبب انفصالها؟

فنانون من زمن فات.. ياسمين عبد العزيز برفقة منى زكي وريهام حجاج

إسلام جمال في كواليس تصوير مسلسل «ونحب تاني ليه»

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بصورة مع أبطال ونحب تانى ليه

ترشيحاتنا

وفاة حسني مبارك.. ماذا قال أبو تريكة ومشاهير الكرة عن فراق الرئيس الأسبق؟

أخبار الرياضة.. أبو تريكة ينعي حسني مبارك.. خسائر مدوية لـ الزمالك.. وقرار مفاجئ من مدرب الترجي

فيديوجراف.. الأسعار الجديدة لـ السجائر

وفاة حسني مبارك.. تركي آل الشيخ ينعى الرئيس السابق.. شاهد

مرض نادر عانى منه مبارك.. تعرف على أعراضه ومخاطر الإصابة به

البرادعي ينعي رحيل حسني مبارك.. ويعزي أسرته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتجازها بمنزلها خوفا من كورونا.. صينية تعرض حياتها للخطر بهذا التصرف

الشرطة توفر الهيروين للمدمنين لمنعهم من ارتكاب الجرائم في ميدلزبره

شاهد مقطع نادر لمبارك يقود سيارته برفقة أمير الكويت جابر الأحمد