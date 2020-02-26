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فن

محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة شوب مانجو.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:00 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيرى نبيل
طرح الفنان محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدًا أنه سيطرح الأغنية قريبًا.

وعلّق "رمضان"، على البرومو، قائلاً: "شوب مانجو، قريبًا، ثقة فى الله نجاح".

وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزءًا منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان أثار العديد من المشكلات في الفترة الأخيرة وعلى رأسها الطيار المفصول.

وكانت وزارة الطيران المدني، قالت- في بيان- إنه بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصوّر يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة.
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