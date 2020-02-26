محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة شوب مانجو.. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان، برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدًا أنه سيطرح الأغنية قريبًا.





وعلّق "رمضان"، على البرومو، قائلاً: "شوب مانجو، قريبًا، ثقة فى الله نجاح".





وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزءًا منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".



