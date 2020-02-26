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رياضة

بمشاركة أحمد حجازي.. وست بروميتش يواصل احتفاله بـ الفوز على بريستون نورث

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:09 ص
احمد حجازي
احمد حجازي
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ياسمين تيسير
واصل فريق وست بروميتش الانجليزي احتفاله بـ الفوز على بريستون نورث 2-0، وذلك ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيون شيب".
ونشر الحساب الرسمي لـ وست بروميتش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الصور لـ لاعبي الفريق أثناء المباراة، وأرفقها بتعليق: "يمكننا القول ببساطة إنه عمل رائع هذا المساء.. شكرًا على أداء دوركم بشكل جيد".

سجّل هال روبسون كانو هدف وست بروميتش الأول بعد مرور 6 دقائق، وعزّز زميله جاك ليفرمور الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وشارك أحمد حجازي في المباراة لتصبح مشاركته التاسعة هذا الموسم مع فريقه.

وارتفع رصيد وست بروميتش إلى 69 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.
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