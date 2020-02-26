بمشاركة أحمد حجازي.. وست بروميتش يواصل احتفاله بـ الفوز على بريستون نورث

واصل فريق وست بروميتش الانجليزي احتفاله بـ الفوز على بريستون نورث 2-0، وذلك ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيون شيب".

ونشر الحساب الرسمي لـ وست بروميتش عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الصور لـ لاعبي الفريق أثناء المباراة، وأرفقها بتعليق : "يمكننا القول ببساطة إنه عمل رائع هذا المساء.. شكرًا على أداء دوركم بشكل جيد".