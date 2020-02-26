في حراسة الاحتلال.. 2000 إسرائيلي يقتحمون قبر النبي يوسف بـ نابلس

اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائيليين، محيط قبر يوسف في مدينة نابلس، تحت حراسة وحماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش قام بتامين اقتحام 2000 مستوطن الى قبر يوسف بنابلس، بحجة أداء الصلوات هناك.

وزعمت القناة العبرية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، عثرت الليلة على عبوة موقوتة بنابلس، خلال قيامها بتأمين دخول المستوطنين لقبر يوسف.

وأشارت القناة، إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة بنابلس، خلال تأمين الجيش والمستوطنين لقبر يوسف، تخللها إطلاق النار، ووقع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.