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أخبار العالم

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:15 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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شيماء مصطفى
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

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وطالب روحاني، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، متهما واشنطن بإشاعة الخوف بشأن فيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة عدم تحول فيروس كورونا لـ "سلاح في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران.

وكانت إيران سجلت حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بندر عباس.

وشهدت إيران ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت قناة "إيران انترناشيونال" نقلا عن إحصاءات أكدتها مصادر، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بلغ 72 شخصا.

وتقول الإحصاءات الرسمية الإيرانية إن فيروس كورونا حصد أرواح ما لا يقل عن 17 شخصا حتى الآن، في ظل إصابة نحو 95 حالة بالفيروس، وحمل الإيرانيون عدوى الفيروس إلى عدد من الدول المجاروة مثل أفغانستان والعراق والبحرين والكويت والإمارات.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النظام الإيراني بتعمد إخفاء تفاصيل حول انتشار فيروس كورونا الجديد.
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