رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.





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وطالب روحاني، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، متهما واشنطن بإشاعة الخوف بشأن فيروس كورونا.





وأشار إلى ضرورة عدم تحول فيروس كورونا لـ "سلاح في يد العدو" يمنع العمل والإنتاج في إيران.





وكانت إيران سجلت حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في مدينة بندر عباس.

وشهدت إيران ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقالت قناة "إيران انترناشيونال" نقلا عن إحصاءات أكدتها مصادر، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بلغ 72 شخصا.



