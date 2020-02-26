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محافظات

استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري


أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات ازاله التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتاكيدا لهيبة الدوله .


وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحليه بمراكز " رشيد - بدر - كوم  حماده والمحمودية "عدة حملات  ضمن الموجة 15 لازاله التعديات  وذلك  بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وبتأمين بقوه من الشرطه أسفرت عن إزالة 8 حالات تعد ( رى وطرق) بمساحة 8017 م ناحيه الساحل برشيد.


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 وفى مركز المحمودية تم تنفيذ ( 18 ) قرار إزالة على مساحة 370 م٢ من أملاك الهيئة العامة للطرق المنطقة الثالثة عشرة.


وتمكنت الحملة فى مركز بدر من تنفيذ 16 قرار إزالة ولاية الري  بمساحة 7144 م وإزالة حالتى تعد علي الأرض الزراعية بالصواف وناحية الطيرية بكوم حماده بمساحة 350 مترا .



استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
استرداد 16 الف متر من أراضى الدولة فى الموجة 15 بالبحيرة..شاهد
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