تأجيل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء حدادا على وفاة مبارك

أجلت وزارة الثقافة، افتتاح مهرجان دندرة للموسقي والغناء في دورته الأولى يوما، حيث يتم افتتاحه مساء يوم الجمعة، بدلا من الخميس، وذلك ضمن الحداد الذي أعلنته الدولة لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس محمد حسني مبارك الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 91 عاما.





ويبدأ يوم الافتتاح في الرابعة عصر يوم الجمعة، بإطلاق معرض الكتاب بنادي فتيات قنا وتكون شخصية المعرض عبد الرحمن الابنودي، وفي الخامسة من ذات اليوم جولة في اعلي معبد دندرة ولقاءات مع وزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار، وفي السادسة بدء الاحتفال الفني.





ويشهد برنامج حفل الافتتاح، السلام الوطني، وتقديم الحفل (حسين حسني والفنان أمير صلاح الدين )، يعقبه كلمة د. مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، وكلمة محافظ قنا، وكلمة وزير السياحة والآثار ، وكلمة وزيرة الثقافة وافتتاح المهرجان.





وبعدها حفل فريق بلاك تيما، والفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم .





ويجسد المهرجان فى محافظة قنا الاهتمام بالصعيد ويعبر عن الايمان بقدرة الثقافة والفنون فى اعادة تشكيل الوعى.









يذكر ان فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الاول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر وتقام بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.



