5 فوائد.. ماذا يحدث لمريض الكبد عند تناول حبة من عين الجمل؟

المكسرات ليست للتسالي، ولا هي حشوات لذيذة للحلويات الشرقية الشهية فالمكسرات إذا تناولناها بصفة منتظمة، تصبح أغذية مفيدة مؤثرة في صحة الجسم.





وقدمت الدكتورة سهام سوقية بعض فوائد تناول عين الجمل لمرضى الكبد:





1-يساهم الجوز الملكي أو ما يسمى بـعين الجمل في تنظيف الكبد من السموم 2- يحتوى على الكثير من الأحماض الأمينية المهمة للكبد 3- يحتوي على كمية كبيرة من الجلوتاثيون والأوميجا 3 4- مضغ حبة الجوز بشكل جيد يساعد فى الجسم للمواد المهمة للكبد لطرد السموم من الدم 5-عين الجمل من المكسرات المهمة التي تساهم في تنظيف الكبد من السموم



