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بين الناس

سكان البارون سيتى بالقطامية يشكون من انتشار القمامة وتدهور الخدمات

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد الشاش، أحد سكان البارون سيتي بالقطامية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتدهور الخدمات بالمنطقة.

ويقول فى شكواه: نشكو نحن سكان البارون سيتى من انتشار القمامة الأمر الذى يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة" مناشدا المسئولين بضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.
 
للتواصل مع الشاكى : 01146742244

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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