سكان البارون سيتى بالقطامية يشكون من انتشار القمامة وتدهور الخدمات

شكا المواطن أحمد الشاش، أحد سكان البارون سيتي بالقطامية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وتدهور الخدمات بالمنطقة.





ويقول فى شكواه: نشكو نحن سكان البارون سيتى من انتشار القمامة الأمر الذى يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة" مناشدا المسئولين بضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.

للتواصل مع الشاكى : 01146742244





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



