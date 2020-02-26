أخبار البرلمان: تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. الصناعة تناقش استبدال التوك توك بسيارات كهربائية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 25 فبراير:

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

"النواب" يبحث استبدال التوك توك بسيارات كهربائية صديقة للبيئة

وفاة حسني مبارك.. 7 تشريعات طالب بها الرئيس الراحل في آخر خطاب له بمجلس الشعب

رئيس دعم مصر: نحرص على الاستماع لكل الآراء عن قانون الإدارة المحلية

بعد وصول الزيادة لـ 7 جنيهات.. لماذا رفعت الحكومة أسعار السجائر؟.. النواب يجيب

رئيس قناة السويس يعرض على وفد برلمانى خطة تطوير المجري الملاحي

علاء عابد يستعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان في الدور الـ43 بجنيف

البرلمان الإفريقى يرحب باتفاق تشكيل حكومة وطنية انتقالية بجنوب السودان